Совфед начал работу над предложенным Матвиенко мораторием в госзакупках

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73) Инвестиции, 15:57 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08) Инвестиции, 15:57
ОКР поддержал позицию экспертов ООН о недескриминации россиян Спорт, 16:18
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 16:09
Times назвала причастность Запада к взрыву «Потоков» одной из версий ФРГ Политика, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:05
Главный бухгалтер московского СИЗО присвоила почти ₽2,9 млн Общество, 16:05
Совфед начал работу над предложенным Матвиенко мораторием в госзакупках Политика, 15:57
Поможет ли редомициляция «Русагро» вернуться к выплате дивидендов Pro, 15:55
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Киев напомнил Грузии о традициях НКВД и потребовал отдать ему Саакашвили Политика, 15:49
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 15:46
Economist поставил Россию между Венесуэлой и Гвинеей в индексе демократии Политика, 15:42
Кадыров показал оружие, с которым «не страшны Леопарды и Абрамсы». Видео Политика, 15:41
Банк Англии повысил ставку десятый раз подряд Инвестиции, 15:40
В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу у ТЦ Общество, 15:39
Риелторы назвали размер скидки при продаже новостроек в Москве Недвижимость, 15:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Совфед начал работу над предложенным Матвиенко мораторием в госзакупках

Сенатор Журавлев: Совфед уже прорабатывает предложение Матвиенко о моратории в госзакупках
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Совете Федерации прорабатывают вопрос о моратории на некоторые положения закона о государственных закупках. РБК получил комментарий вице-спикера Совфеда Николая Журавлева.

«По поручению председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко прорабатываем вопрос введения моратория на те положения закона о контрактной системе, которые затягивают сроки реализации госзакупок», — говорится в сообщении.

1 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России стоит ввести мораторий на закон о госзакупках до конца военной операции на Украине. Она призвала ввести его, чтобы «дать возможность быстро осваивать новые средства». Матвиенко поручила Журавлеву подготовить предложение о моратории, что позволит регионам ускорить принятие решений о строительстве инфраструктурных, социальных и других объектов.

Журавлев заявил РБК, что в регионах необходимо упростить требования по запросу о предоставлении информации о стоимости закупок. Он предложил обсудить полномочия заказчиков по выбору «более быстрых и простых закупочных процедур» и предусмотреть мораторий на обязательное проведение аукционов, а также на ограничение для небольших госзакупок. «Все эти меры позволят заказчикам выбирать наиболее оптимальный способ закупки и существенно сократить сроки закупочных процедур», — подчеркнул Журавлев.

В конце декабря 2022 года Госдума приняла закон о госзакупках у единственного поставщика для нужд военной операции. Тогда были отменены ограничения на годовой объем закупок у единственного поставщика — ранее лимит составлял 50 млн руб. Также было разрешено пересматривать цены и сроки контрактов.

Теги
Персоны
Совет Федерации Валентина Матвиенко Госзакупки Военная операция на Украине

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Минсельхоз заявил о достаточных запасах закваски на молочных заводах
Общество
Эксперт оценил возможную закупку Россией оружия у КНДР в $320 млн
Политика
Аналитики сообщили о снижении закупок лекарств для городских больниц
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter