Совфед начал работу над предложенным Матвиенко мораторием в госзакупках

Сенатор Журавлев: Совфед уже прорабатывает предложение Матвиенко о моратории в госзакупках

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Совете Федерации прорабатывают вопрос о моратории на некоторые положения закона о государственных закупках. РБК получил комментарий вице-спикера Совфеда Николая Журавлева.

«По поручению председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко прорабатываем вопрос введения моратория на те положения закона о контрактной системе, которые затягивают сроки реализации госзакупок», — говорится в сообщении.

1 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России стоит ввести мораторий на закон о госзакупках до конца военной операции на Украине. Она призвала ввести его, чтобы «дать возможность быстро осваивать новые средства». Матвиенко поручила Журавлеву подготовить предложение о моратории, что позволит регионам ускорить принятие решений о строительстве инфраструктурных, социальных и других объектов.

Журавлев заявил РБК, что в регионах необходимо упростить требования по запросу о предоставлении информации о стоимости закупок. Он предложил обсудить полномочия заказчиков по выбору «более быстрых и простых закупочных процедур» и предусмотреть мораторий на обязательное проведение аукционов, а также на ограничение для небольших госзакупок. «Все эти меры позволят заказчикам выбирать наиболее оптимальный способ закупки и существенно сократить сроки закупочных процедур», — подчеркнул Журавлев.

В конце декабря 2022 года Госдума приняла закон о госзакупках у единственного поставщика для нужд военной операции. Тогда были отменены ограничения на годовой объем закупок у единственного поставщика — ранее лимит составлял 50 млн руб. Также было разрешено пересматривать цены и сроки контрактов.