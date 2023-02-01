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Минфин ответил на идею Матвиенко ввести мораторий на закон о госзакупках

Минфин не поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко по введению моратория на закон о госзакупках до конца военных действий. Сегодня есть все инструменты для оперативного освоения средств, считают в ведомстве
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Законодательство России предоставляет все возможности для гибкого заключения и исполнения госконтрактов. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минфина в ответ на соответствующий запрос.

«Действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов и местных администраций», — указали в ведомстве. Кроме того там отметили, что законы позволяют производить «заключение и исполнение контрактов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств», осуществлять поддержку импортозамещения, малого бизнеса, СОНКО (социально-ориентированных некоммерческих организаций), учреждений ФСИН, проводить оплату контрактов в течение семи дней, а также освобождать авансы на казначейском сопровождении от обеспечения.

Так, в настоящее время определение исполнителей госконтрактов, в том числе подрядчиков для строительных работ, может быть осуществлено в срок до 26 календарных дней при проведении конкурса или 18 календарных дней при проведении аукциона, напомнили в министерстве. При этом для строек может осуществляться закупка «под ключ» одновременно на выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства, а также на оснащение оборудованием, что существенно сокращает сроки реализации строительных проектов, заявили в Минфине.

В то же время для небольших по объему закупок может использоваться процедура запроса котировок (способ размещения заказа, при котором информация о нем появляется на специальном сайте, а победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену). Она может быть осуществлена в еще более сжатый срок, не превышающий шесть рабочих дней, отметили в министерстве.

С 2022 года субъекты и муниципальные образования наделены полномочиями самостоятельно устанавливать любые дополнительные случаи определения единственных поставщиков, напомнили в Минфине. Такие решения могут приниматься в любые самые короткие сроки, в том числе в случае заключения контракта «под ключ», без наличия проектной документации с последующим уточнением объема контракта.

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Так ведомство ответило на предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести паузу в применении норм закона № 44-ФЗ (о госзакупках) до конца военной операции на Украине. Она отметила, что с учетом «новой реальности» стоит перестать цепляться за какие-то догмы» и ввести мораторий, чтобы «дать возможность быстро осваивать средства».

По ее словам, этот закон принимался в свое время для борьбы с коррупцией и наведения порядка, однако недобросовестные лица все равно находят способы его обойти. «Те, кто воровал, как говорится, кто нечистоплотно себя вел, кто отдавал подряды своим карманным компаниям, они и в рамках 44-го закона находят пути. А добросовестные компании и подрядчики страдают», — сказала Матвиенко.

Она также заявила, что парламентарии стараются до 1 декабря принимать бюджет, а выделенные деньги, если проходить все процедуры по 44-му закону, можно начинать осваивать только с июня-июля. «Ну что, опять асфальт в дождь класть, в зиму стройку вести под сильными морозами?» — отметила спикер.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Госзакупки Минфин Валентина Матвиенко
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