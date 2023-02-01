Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках
В России стоит ввести мораторий на закон о госзакупках до конца военной операции на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она отметила, что с учетом «новой реальности» стоит перестать «цепляться за какие-то догмы» и ввести мораторий, чтобы «дать возможность быстро осваивать средства».
«Сейчас, после проведения всех конкурсных процедур, на освоение средств остается полгода, а это неприемлемо в нынешней ситуации», — приводит ее слова телеграм-канал верхней палаты парламента.
Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву в течение недели подготовить предложение о моратории до конца военной операции на Украине, что позволит регионам ускорить принятие решений о строительстве инфраструктурных, социальных и иных объектов.
«Это, конечно, не отменяет контроля и правоохранительных органов и тех, кто ведет контроль…Но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны», — добавила спикер.
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