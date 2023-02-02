«Первый ОФД» сообщил о снижении трат россиян на продукты и услуги

В январе россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют результаты исследования «Первого ОФД» (входит в группу ВТБ).

По сравнению с предновогодним периодом — декабрем прошлого года — расходы сократились на 16%. Количество покупок уменьшилось на 13%.

Наиболее заметно (20%) сократились траты на электронику и аксессуары, детские товары и кухонную утварь, продукцию для спорта и творчества, мебель, спецодежду, канцтовары и табачные изделия. Расходы на лекарства и товары для красоты уменьшились на 18% год к году, на продукты и алкоголь — на 16%, на хозтовары — на 14%.

При этом россияне вдвое больше денег направили на товары для праздников, на 19% увеличились траты на сувениры, на 16% — на товары для дома. Расходы на топливо и услуги остались на практически том же уровне, что и в январе 2022-го.

Потребительский спрос традиционно снижается в январе по сравнению с декабрем, когда россияне активно тратят деньги на подарки и совершают крупные покупки по новогодним акциям, отметила руководитель отдела продаж аналитических сервисов «Первого ОФД» Александра Красовская. Однако в этом году граждане стали меньше тратиться даже по сравнению с январем прошлого года. Красовская объясняет это возвращением россиян к сберегательной модели поведения, которое началось еще в прошлом году.

По прогнозам «Первого ОФД», в феврале объем трат вырастет по сравнению с январскими значениями, но о восстановлении потребительской активности можно будет судить только по окончании первого квартала.

При этом, по данным аналитического ресурса «Чек Индекс» (компания «Платформа ОФД»), в новогодние каникулы с 1 по 8 января траты россиян на развлечения, походы в продуктовые магазины и заведения общепита увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего вырос средний чек в кинотеатрах — на 16%, до 745 руб. Расходы в продуктовых супермаркетах увеличились на 11%, средний чек составил 598 руб, на походы в рестораны — на 6%, кафе — на 12%, 1127 и 707 руб. соответственно. Средний чек на фастфуд (+7%) достиг 478 руб.