МЧС: пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках в Севастополе

В Севастополе пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках

Фото: МЧС России

В Севастополе произошел пожар в строительном модуле, в результате погибли пять человек, сообщили в МЧС России.

Модуль располагался на улице Нефтяная, уточнили в ведомстве. Площадь пожара составила 200 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 2:19, около 7:47 его потушили. Спасатели разбирают конструкции здания.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, загорелись бытовки, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы «Таврида». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Mash на волне» утверждает, что, предположительно, пожар начался из-за замыкания проводки, в этот момент строители спали. «Пожарные потушили дом и разбирают завалы. Под ними могут быть еще люди», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Трасса «Таврида» — это автомобильная дорога, соединяющая Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее протяженность — 250,7 км, пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки. Строительство трассы началось в 2017 году, в 2020-м ее официально открыли при участии президента Владимира Путина.

После этого решили построить еще один, восьмой этап «Тавриды» — участок дороги, ведущий из Севастополя в город Инкерман на юго-западе Крыма, а также путепроводы, мосты и транспортные развязки, в том числе одной вместо «Ялтинского» кольца на выезде из Севастополя. Завершение работ запланировано на 2023 год.