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Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи

Число погибших при пожаре в строительном модуле в Севастополе выросло до семи

Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи
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Число погибших при пожаре в строительном модуле на трассе «Таврида» в Севастополе выросло до семи человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что пожар произошел в строительном городке субподрядчика компании ВАД. Погибшие — рабочие, которые приехали на строительство трассы из разных регионов России. Два человека пострадали, их госпитализировали в стабильном состоянии.

На место пожара приехал заместитель Развожаева Павел Иено.

Следственный комитет сообщил, что в строительном модуле проживали более 100 рабочих. Возбуждено уголовное дело по статье о причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч .3 ст. 109 УК).

Сообщение о возгорании строительного модуля на улице Нефтяная в поселке Сахарная Головка поступило в экстренные службы около трех часов ночи. Площадь пожара составила 200 кв. м, пожар потушили примерно через пять часов.

Представитель экстренных служб сказал «РИА Новости», что сгоревший двухэтажный строительный модуль был оборудован автоматической пожарной системой. При этом, по предварительным данным, в ней не был выведен сигнал на пульт пожарной охраны. Агентство пишет, что судьба пяти строителей остается неизвестной.

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Трасса «Таврида», строительством которой занимались рабочие, жившие в сгоревшем здании, — это автомобильная дорога, соединяющая Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Строительство трассы началось в 2017 году, в 2020-м ее официально открыли при участии президента Владимира Путина.

После этого решили построить еще один, восьмой участок «Тавриды», ведущий из Севастополя в город Инкерман на юго-западе Крыма, а также путепроводы, мосты и транспортные развязки, в том числе одной вместо Ялтинского кольца на выезде из Севастополя. Завершение работ запланировано на 2023 год.

Теги
Севастополь Пожар погибшие строители СК Крым
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