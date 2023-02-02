Минсельхоз заявил о достаточных запасах закваски на молочных заводах

Сергей Бачин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У предприятий молочной отрасли России есть достаточные запасы необходимого сырья и компонентов, в том числе бактериальных заквасок, сообщили в Минсельхозе.

Ранее основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин в интервью РБК заявил, что отсутствие в России биофабрик поставило отечественную молочную промышленность почти в полную зависимость от импорта заквасок. «Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет», — сказал он. По мнению Бачина, это проблема «стратегического уровня».

Он пояснил, что 90% рынка биозаквасок занимает импортная продукция, а в России необходимые фабрики отсутствуют. Работают экспериментальная фабрика в Угличе и маленькие лаборатории, однако они не покрывают весь необходимый объем.

Обеспокоенность зависимостью от импорта заквасок высказывал также основатель молочного холдинга «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») Аркадий Пономарев. Закваска — «это микроб, который может быть генетически модифицирован», и в дальнейшем с этим могут быть связаны риски — «например, мы вдруг не сможем варить сыр», говорил он.

В Минсельхозе заявили, что у отечественных производителей молочной продукции достаточно закваски в запасах, а ее поставки в Россию продолжаются.

В ведомстве добавили, что в стране начали реализовывать несколько крупных инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Например, в прошлом году началось строительство биофабрики в Ярославской области с планируемой мощностью 160 т в год. Еще одно предприятие планируют построить в Московской области.