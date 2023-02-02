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В Подмосковье на складе произошел пожар площадью 1,4 тыс. кв. м

МЧС: в поселке Нахабино Московской области загорелся склад на площади 1,4 тыс. кв. м

В поселке Нахабино на северо-западе Московской области произошел пожар на складе, его общая площадь составила 1,4 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба регионального МЧС.

О пожаре стало известно около 20:30 1 февраля. Он произошел в первом строении дома № 1 по улице Победы, горело внутреннее помещение склада. К 21:50 возгорание локализовали, а к 02:45 2 февраля потушили. В результате никто не пострадал.

Поселок Нахабино входит в городской округ Красногорск. В конце января там произошел еще один пожар — загорелся строительный рынок «Синдика». Пожар начался в ночь на 28 января. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, в загоревшемся двухэтажном помещении хранились лакокрасочные изделия.

Спустя 20 минут огонь удалось локализовать на площади 2,1 тыс. кв. м. Пожар полностью потушили за сутки. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что причиной возгорания может быть поджог. Проверку по факту произошедшего начал Следственный комитет.

Теги
Московская область Пожар склад
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