Bloomberg узнал о планах ФРГ выделить €17 млрд на усиление системы ПРО

Германия намерена выделить до €17 млрд на укрепление своей системы противоракетной обороны, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Немецкие власти, по данным агенстства, ведут переговоры с оборонными предприятиями для создания многоступенчатого противоракетного щита.

В частности, правительство ФРГ пытается заключить соглашение с компанией Diehl Defence о закупке восьми систем ПВО IRIS-T на сумму в €2-3 млрд, отмечают источники.

Также Германия может приобрести израильскую систему ПРО Arrow 3, стоимостью €4 млрд и систему Patriot американского производства, говорят собеседники Bloomberg. Стоимость последней оценивается в €10 млрд.

О том, что Германия намерена закупить восемь систем IRIS-T для своих вооруженных сил, 1 февраля также писало Reuters со ссылкой на документ Министерства обороны страны. В нем говорилось, что это только одна из нескольких планируемых закупок. Парламент рассмотрит вопрос об их утверждении во втором квартале 2023 года, следовало из документа. Представитель Минобороны подтвердил агентству, что законопроект о сделке представят в парламент в текущем году, но не стал называть точных сроков и количество закупаемых IRIS-T.

В конце августа 2022 года канцлер Германии Шольц предложил создать в ЕС новую объединенную систему противовоздушной обороны. Потребность в этом, по его словам, возникла на фоне конфликта на Украине.

В октябре того же года 15 европейских стран по инициативе Германии подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны Sky Shield («Небесный щит»). Документ одобрили Бельгия, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония и Нидерланды, писал Reuters. В рамках этой инициативы стороны собирались совместно закупать системы ПРО, отмечало агентство. Среди вариантов, по его данным, рассматривались Arrow 3, Patriot и IRIS-T.

В декабре 2022 года Шольц заявил, что Германия рассчитывает создать щит при участии других стран ЕС в течение пяти лет.