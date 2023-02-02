Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08) Инвестиции, 01 фев, 19:33 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4) Инвестиции, 01 фев, 19:33
Антонов заявил о попытках США обойти запреты на наем россиян в посольство Политика, 02:26
Акунин рассказал о требовании прокуратуры убрать его имя с афиш Политика, 02:15
В Германии при столкновении двух БМП на учениях пострадали 12 человек Политика, 02:14
Боррель заявил об отсутствии планов у ЕС по самолетам для Украины Политика, 01:46
WSJ узнал о новом пакете помощи США Киеву с дальнобойными ракетами GLSDB Политика, 01:43
Сурков рассказал в стихах о «зимнем кошмаре» и «геенне снежной» Политика, 01:06
МВД Молдавии назвало происхождение найденных обломков ракет Политика, 00:36
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
Скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Антонов назвал целью США на Украине стратегическое поражение России Политика, 00:25
Бывший гостиничный комплекс Дерипаски в Сочи передали «Сириусу» Бизнес, 00:14
Посол России в КНДР опроверг поставки оружия Пхеньяном для ЧВК «Вагнер» Политика, 00:00
Бачин заявил о «тотальной» зависимости производства сметаны от импорта Бизнес, 00:00
Россияне оценили, сколько миллионов им нужно для финансовой независимости Инвестиции, 00:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине 8 февраля Политика, 01 фев, 23:56
Президент Грузии предложила включить ее требования в мир России и Украины Политика, 01 фев, 23:37
Политика ,  
0 

В Германии при столкновении двух БМП на учениях пострадали 12 человек

В Германии при столкновении двух БМП Puma на учениях пострадали 12 человек

В федеральной земле Саксония-Анхальт на востоке Германии во время учений столкнулись два бронетранспортера Puma. В результате пострадали 12 человек, передает RND со ссылкой на представителя бундесвера.

Бронетранспортеры столкнулись, когда ехали на большой скорости, сказано в сообщении. Все пострадавшие являются военнослужащими. Один из них получил тяжелые травмы, его увезли в больницу на вертолете, заявил представитель вооруженных сил.Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил соболезнования пострадавшим и сообщил, что у троих из них выявили переломы рук. Как уточнил представитель немецких вооруженных сил, военная полиция начала расследование чтобы установить причины аварии.

Учения проходят в Армейском центре боевой подготовки (GÜZ), где обучают использованию таких бронетранспортеров, пишет RND. Ранее там, по его информации, произошел еще один инцидент: во время учений вышли из строя все 18 задействованных в них бронетранспортеров. Проверка показала, что все машины получили легкие и средние повреждения. По данным немецкой армии, столкнувшиеся в Саксонии-Анхальт БМП были из другой серии.

Все 18 сломавшихся бронетранспортеров предназначались для сил быстрого реагирования НАТО, писал в декабре журнал Spiegel. Бундесвер испытывает серьезные проблемы их с техническим состоянием, отмечало издание. Особенно уязвимой, по его данным, была электроника. Кроме того, у двух вышедших из строя машин обнаружили дефект башен, утверждал журнал со ссылкой на переписку военных.

Теги
Германия танки учения столкновение
Материалы по теме
Поезд с танками НАТО сошел с рельсов на северо-востоке Греции
Политика
Глава Забайкалья пообещал от ₽3 млн за захват немецких танков на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter