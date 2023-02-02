В Германии при столкновении двух БМП Puma на учениях пострадали 12 человек

В Германии при столкновении двух БМП на учениях пострадали 12 человек

В федеральной земле Саксония-Анхальт на востоке Германии во время учений столкнулись два бронетранспортера Puma. В результате пострадали 12 человек, передает RND со ссылкой на представителя бундесвера.

Бронетранспортеры столкнулись, когда ехали на большой скорости, сказано в сообщении. Все пострадавшие являются военнослужащими. Один из них получил тяжелые травмы, его увезли в больницу на вертолете, заявил представитель вооруженных сил.Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил соболезнования пострадавшим и сообщил, что у троих из них выявили переломы рук. Как уточнил представитель немецких вооруженных сил, военная полиция начала расследование чтобы установить причины аварии.

Учения проходят в Армейском центре боевой подготовки (GÜZ), где обучают использованию таких бронетранспортеров, пишет RND. Ранее там, по его информации, произошел еще один инцидент: во время учений вышли из строя все 18 задействованных в них бронетранспортеров. Проверка показала, что все машины получили легкие и средние повреждения. По данным немецкой армии, столкнувшиеся в Саксонии-Анхальт БМП были из другой серии.

Все 18 сломавшихся бронетранспортеров предназначались для сил быстрого реагирования НАТО, писал в декабре журнал Spiegel. Бундесвер испытывает серьезные проблемы их с техническим состоянием, отмечало издание. Особенно уязвимой, по его данным, была электроника. Кроме того, у двух вышедших из строя машин обнаружили дефект башен, утверждал журнал со ссылкой на переписку военных.