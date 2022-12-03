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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Поезд с танками НАТО сошел с рельсов на северо-востоке Греции

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов на Французском вокзале в порту Александруполис на северо-востоке Греции, пишет evros24.gr.

Инцидент произошел утром 2 декабря. Поезд, по данным издания, перевозил танки. Он ехал на небольшой скорости и накренился вбок, не выдержав веса бронемашин, утверждает портал.

На место вызвали кран, который поставил поезд обратно на рельсы, после чего тот продолжил движение.

Портал 902.gr Компартии Греции пишет, что поезд перевозил технику американской армии. «Речь идет о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО», — сказано в сообщении.

Через Александруполис осуществляются перевозки американской военной техники. НАТО перебрасывало через него военные вертолеты, БПЛА, танки, артиллерию и тяжелое вооружение. Об этом писали агентство Anadolu, газета Kathimerini, а также говорили в Кремле. Порт находится на побережье Эгейского моря на северо-востоке Греции.

В Кремле выражали беспокойство из-за переброски военной техники через Александруполис. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANTENNA в 2021 году утверждал, что через порт транспортируют «не оборонное оборудование».

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В Пентагоне, в свою очередь, отмечали, что порт играет важную роль «с точки зрения обеспечения надежного доступа к восточному флангу НАТО, особенно для оказания помощи Украине».

Теги
Греция поезд военная техника НАТО танки
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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