Сурков рассказал в стихах о «зимнем кошмаре» и «геенне снежной»
Бывший помощник президента России и замглавы президентской администрации Владислав Сурков опубликовал стихотворение, в котором рассказал о «вечных льдах о стуже неизбежной». Оно вышло в февральском выпуске журнала «Русский пионер», сообщил в телеграм-канале главный редактор издания Андрей Колесников.
Полный текст стихотворения выглядит так:
«лист клена словно рваный алый парус
парит над ослепительной водой
и северный почти попутный ветер
несет его к надмирным миражам
едва ли существующего юга
вселенная светла и неуютна
но память по-осеннему свежа
и бодро бредит о минувшем лете
пока ноябрь хромающей судьбой
сворачивает к зимнему кошмару
скелеты яблонь
мумии черемух
окоченелый строй нетленных елей
как вычурные буквы в книге мертвых
гласят о приближении метелей
о вечных льдах о стуже неизбежной
о гибели души в геенне снежной
ведут куда-то вниз крутые дни
простим друг другу то что мы не боги
и ничего не можем изменить
и се — алеет парус одинокий».
Сурков работал в администрации президента около 17 лет. В 1999–2008 годах был заместителем главы администрации президента. С 2011 года он занимал пост заместителя председателя правительства России, а в 2012 году стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства.
В сентябре 2013 года Сурков стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины. При его посредничестве были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) минские соглашения. Он также принимал участие в переговорах «нормандской четверки».
В феврале 2020 года президент России Владимир Путин уволил Суркова с должности своего помощника. Свой уход Сурков объяснил «изменившимся контекстом». Он пояснял, что хотел покинуть Кремль еще в 2013 году, так как понял, что для него нет места в системе, которую сам и создавал. «Я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», — говорил политик.
Сурков уже публиковал свои произведения и до, и после отставки. В сентябре 2020 года, через два месяца после нее, он написал стихотворение для того же журнала, в котором сравнил кокаин и свободу. Он также публиковал в «Русском пионере» статью о каталонском художнике Жоане Миро.