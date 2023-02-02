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Сурков рассказал в стихах о «зимнем кошмаре» и «геенне снежной»

Экс-помощник Путина Сурков рассказал в стихах о «зимнем кошмаре» и «геенне снежной»
Владислав Сурков
Владислав Сурков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший помощник президента России и замглавы президентской администрации Владислав Сурков опубликовал стихотворение, в котором рассказал о «вечных льдах о стуже неизбежной». Оно вышло в февральском выпуске журнала «Русский пионер», сообщил в телеграм-канале главный редактор издания Андрей Колесников.

Полный текст стихотворения выглядит так:

«лист клена словно рваный алый парус

парит над ослепительной водой

и северный почти попутный ветер

несет его к надмирным миражам

едва ли существующего юга

вселенная светла и неуютна

но память по-осеннему свежа

и бодро бредит о минувшем лете

пока ноябрь хромающей судьбой

сворачивает к зимнему кошмару

скелеты яблонь

мумии черемух

окоченелый строй нетленных елей

как вычурные буквы в книге мертвых

гласят о приближении метелей

о вечных льдах о стуже неизбежной

о гибели души в геенне снежной

ведут куда-то вниз крутые дни

простим друг другу то что мы не боги

и ничего не можем изменить

и се — алеет парус одинокий».

Сурков работал в администрации президента около 17 лет. В 1999–2008 годах был заместителем главы администрации президента. С 2011 года он занимал пост заместителя председателя правительства России, а в 2012 году стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства.

В сентябре 2013 года Сурков стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины. При его посредничестве были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) минские соглашения. Он также принимал участие в переговорах «нормандской четверки».

В феврале 2020 года президент России Владимир Путин уволил Суркова с должности своего помощника. Свой уход Сурков объяснил «изменившимся контекстом». Он пояснял, что хотел покинуть Кремль еще в 2013 году, так как понял, что для него нет места в системе, которую сам и создавал. «Я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», — говорил политик.

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Сурков уже публиковал свои произведения и до, и после отставки. В сентябре 2020 года, через два месяца после нее, он написал стихотворение для того же журнала, в котором сравнил кокаин и свободу. Он также публиковал в «Русском пионере» статью о каталонском художнике Жоане Миро.

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Владислав Сурков стихи «Русский пионер»
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