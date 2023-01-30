Губернатор Курской области сообщил об обстреле Рыльского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под обстрел попали населенные пункты Рыльского района.

«Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что повреждение получили линия электропередач, однако не сообщил, привело ли это к ограничению в поставках электроэнергии.

Ранее губернатор сообщил, что в регион направлен дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной, который прибудет в ближайшие дни.



«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — сообщил Старовойт.



Он отметил при этом, что в Курской области уже сформирован солидный контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников (относятся к ФСБ) и иных ведомств.