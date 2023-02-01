Матвиенко заявила о сужении списка кандидатов в главы Счетной палаты

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Консультации по кандидатуре нового главы Счетной палаты продолжаются, список кандидатов сузился, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает корреспондент РБК.

Она уточнила, что пока не удалось определить даже финальную тройку кандидатов.

«Изначально список был большой. Сейчас он уже сузился, но мы еще не завершили консультации, мы еще не определились по трем приоритетным кандидатам, которых мы должны в соответствии с конституцией направить на рассмотрение президента. Нам нужно еще время», — сказала Матвиенко.

Источники РБК называли основным претендентом на эту должность замглавы администрации президента Дмитрия Козака. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию сказал: «Никогда не анонсируем».

Прежний руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин рекомендовал в качестве преемника первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, рассказывали собеседники РБК из числа чиновников.

Сам Кудрин покинул Счетную палату в ноябре 2022 года и перешел в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию.