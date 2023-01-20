Дмитрий Козак стал основным кандидатом на пост главы Счетной палаты

Новым председателем Счетной палаты может стать замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Он считается основным кандидатом, рассказали источники РБК

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Наиболее вероятный кандидат на пост главы Счетной палаты — замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с обсуждением кандидатур, отметив, что консультации продолжаются до сих пор, «сохраняется интрига».

«Никогда не анонсируем», — заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать, соответствует ли действительности информация о возможном назначении Козака.

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост главы Счетной палаты на следующей неделе, сказал РБК федеральный чиновник и подтвердил один из знакомых с обсуждением кандидатур собеседников РБК.

Кандидатуры для назначения на должность главы Счетной палаты президенту вносит совет палаты Совфеда. Согласно закону «О Счетной палате», сенаторы должны внести главе государства не менее трех кандидатур, предложенных комитетами верхней палаты парламента, из которых президент выбирает одну.

Одна из основных задач Счетной палаты — контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов. Ведомство подотчетно обеим палатам Федерального собрания.

Прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин покинул свой пост в ноябре прошлого года и перешел в «Яндекс». В качестве преемника он предлагал первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, рассказывали ранее источники РБК.

Козак занимает пост замглавы администрации президента с 2020 года; он сменил Владислава Суркова в качестве куратора украинского направления, а также Абхазии и Южной Осетии.

Прошлой весной, после начала специальной военной операции на Украине, кураторство ЛНР и ДНР перешло к первому замруководителя кремлевской администрации Сергею Кириенко, сообщал РБК.

Дмитрий Козак и Владимир Путин знают друг друга с 1990-х: они познакомились в тот период, когда нынешний президент возглавлял комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а замглавы кремлевской администрации — юридическое управление Ленинградского городского совета народных депутатов.

Козак пришел в Ленгорисполком практически одновременно с Кудриным. В 1990-м стал заместителем начальника юридического управления Ленгорисполкома, а с сентября 1994 по июль 1996 года занимал должность главы юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга. Позже был вице-губернатором — председателем юридического комитета канцелярии главы Санкт-Петербурга Владимира Яковлева.

Кудрин в том же 1990 году стал заместителем начальника комитета по экономическим реформам, с 1992-го возглавил финансовое управление мэрии, а в 1993-м стал вице-губернатором.

В 1999 году Козак переехал в Москву, где возглавил аппарат правительства, главой которого тогда был Путин. Затем занимал должности замглавы и первого замглавы администрации президента, руководителя аппарата правительства, полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития. Когда премьером после своего второго президентского срока стал Путин, Козак был назначен вице-премьером.

И Кудрин, и занимавшая до него должность главы Счетной палаты вице-премьер Татьяна Голикова считаются людьми действующего президента, которые не принадлежат к каким-либо властным кланам. Козак тоже человек Путина и его вероятное назначение главой Счетной палаты будет означать, что президент по-прежнему предпочитает видеть на этой должности своих доверенных лиц, отмечает один из собеседников РБК.