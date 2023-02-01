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Местные жители станцевали перед Лукашенко в аэропорту Зимбабве

Александра Лукашенко в аэропорту в Зимбабве встретили традиционными песнями и танцами

Местные жители станцевали перед Лукашенко в аэропорту Зимбабве
Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последний день своего государственного визита в Зимбабве вместе с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой посетит водопад Виктория, сообщает «Пул первого». Телеграм-канал опубликовал видеозапись прибытия белорусского лидера в аэропорт Виктория-Фоллс.

Мнангагва лично встретил Лукашенко в аэропорту, где перед белорусской делегацией исполнили танцы под барабанную музыку и песни. Судя по видео, поприветствовать президента Белоруссии приехали много местных жителей.

Аналогичным образом Лукашенко встретили 30 января в столичном аэропорту Хараре, когда он только прибыл в Зимбабве. В соответствии с местной традицией на белорусского президента надели гирлянды из живых цветов.

Лукашенко и Мнангагва посетили церемонию передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве. На мероприятии белорусский президент подарил своему коллеге трактор для личного хозяйства, а тот в ответ передал ему чучело льва.

В преддверии государственного визита Лукашенко в городе Хараре начал работу белорусско-зимбабвийский бизнес-форум.

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Зимбабве Белоруссия Александр Лукашенко визит
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