Лавров прибыл на переговоры в Эсватини

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал на переговоры в южноафриканское королевство Эсватини, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Самолет главы ведомства приземлился в столице страны Мбабане. Это первый визит Лаврова в Эсватини с момента вступления в должность министра иностранных дел в 2004 году, отмечает «РИА Новости».

На следующий день, 24 января, у Лаврова запланированы переговоры с министром иностранных дел Эсватини Тули Дладлой и главным секретарем, исполняющим обязанности министра национальной обороны и безопасности Эсватини принцем Сикало Дламини, передает «Интерфакс». Также он должен встретиться с премьер-министром страны Клеопасом Дламини.

Ожидается, что политики подпишут межправительственное соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов, отмечает агентство.

Лавров приехал в Эсватини из ЮАР, где накануне встретился с главой государства Сирилом Рамафозой и министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Стороны договорились углубить политический диалог и усилить координацию в решении международных вопросов.