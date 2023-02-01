Объединенную двигателестроительную корпорацию возглавил Вадим Бадеха

Вадим Бадеха (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Временно исполняющим обязанности генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) стал Вадим Бадеха. Об этом сообщили в «Ростехе», куда входит ОДК.

Бадеха окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» и Самарский университет им. С.П.Королева по специальности «конструкция, проектирование и производство авиационных двигателей». С 2009 года возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Как отметили в «Ростехе», за это время предприятие, которое в 2000-е специализировалось почти только на ремонте газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и наземных установок, а также вертолетных редукторов, стало полноценным авиастроительным заводом по разработке и производству воздушных судов, комплектующих и систем для них.

Александр Артюхов, занимавший должность гендиректора ОДК с 2015 года, перешел на пост управляющего директора «Ростеха». Он займется координацией действий холдингов госкорпорации «при масштабном наращивании производства гражданских судов для нужд авиакомпаний».

О кадровых перестановках в «Ростехе» в конце января сообщил источник РБК, близкий к госкорпорации. Он отметил, что Артюхов на должности управляющего директора по авиапроектам будет заниматься «конкретными большими проектами» и «работать в тандеме» с индустриальным директором авиационного комплекса корпорации Анатолием Сердюковым. По словам собеседника РБК, для Артюхова «это, безусловно, повышение».

В то же время близкие к ОДК источники «Ведомостей» сказали, что решение о назначении Артюхова приняли с учетом возникших за последние годы проблем. В том числе это связано с двигателем ТВ7-117СТ, из-за трудностей с которым были приостановлены программы создания и производства Ил-112 и Ил‑114, уточнили собеседники издания.