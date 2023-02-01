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Экс-переговорщик США объяснила, почему сохранить ДСНВ в интересах России

Экс-переговорщик США: СНВ поможет России не тратиться на «технологию 70-летней давности»

России стоит быть заинтересованной в сохранении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ III), иначе наращивание ядерного оружия США и Китаем вынудит ее также «слепо тратить деньги» на «технологию 70-летней давности», вместо того чтобы развивать высокотехнологичные вооружения. Об этом пишет бывший заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Роуз Геттемюллер, которая возглавляла делегацию США на переговорах по подготовке ДСНВ, в колонке для Financial Times.

По ее словам, Соединенные Штаты приступают к модернизации своих ядерных вооружений, процесс продлится около 20 лет. При этом США будут просчитывать свой ответ конкурентам по ядерному оружию — России и Китаю, и на Вашингтон будет оказываться давление со стороны разных кругов, чтобы увеличить эти вооружение за пределы, установленные договором, считает дипломат.

Как пишет Геттемюллер, России нужно будет опасаться «новых блестящих триад атомных подводных лодок, бомбардировщиков и баллистических ракет», которые будут разрабатывать США и Китай. «Хотя Москва никогда не признает вызов со стороны Пекина, не стоит забывать, что в истории двух стран была своя версия карибского кризиса — в 1969 году, когда обе страны угрожали ядерным оружием из-за пограничного конфликта на реке Уссури (речь о столкновениях вокруг острова Даманский. — РБК)», — указала Геттемюллер.

В марте 1969 года между СССР и Китаем произошли вооруженные столкновения в районе острова Даманского на реке Уссури. Тогда китайские военные перешли госграницу Советского Союза и заняли позиции на острове. В результате столкновений погибли десятки человек. В 2010 году Le Figaro со ссылкой на приложение к китайской «Жэньминь жибао» написала, что СССР готовил ядерный удар по КНР.

По мнению бывшей замгоссекретаря, России стоит работать над тем, чтобы убедить Китай сесть за стол переговоров по договору об ограничениях вооружений. Иначе КНР увеличением своего ядерного арсенала вынудит США и Россию вкладывать дополнительные деньги в ядерные системы, отмечает она, в то время как новые технологии в обычных вооружениях приводят к революционным изменениям. В качестве примера она привела дроны, которые активно применяются в конфликте на Украине.

Геттемюллер добавила, что ядерные соглашения в течение 50 лет обеспечивали для США и СССР, а затем и России предсказуемость, которая позволяла обеим странам планировать и приоретизировать развитие других видов вооружений, вместо того чтобы «слепо тратить деньги» на ядерное оружие».

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31 января The Wall Street Journal, ссылаясь на доклад Госдепартамента США, сообщило, что отказ Москвы проводить инспекции в рамках ДСНВ Вашингтон расценивает как нарушение договора. Это первый раз, когда США выдвигают подобное обвинение. Официальный представитель Госдепартамента США позднее подтвердил эту позицию, передавал CNN. «Отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями», — отмечалось в заявлении.

Вице-спикер Совфеда, бывший глава комитета по международным делам Константин Косачев заявил РБК, что заявление Госдепа США о нарушении Россией ДСНВ «несправедливо, если говорить мягко, и лживо, если называть вещи своими именами». В обвинениях он не увидел ничего критичного, учитывая общее состояние российско-американских отношений.

Договор СНВ-3 подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Соглашение предусматривало сокращение Москвой и Вашингтоном числа развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс. штук, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700 единиц. Соглашение первоначально действовало до 5 февраля 2021 года, при президенте Джо Байдене действие пролонгировали до 2026 года.

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