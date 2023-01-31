Гладков сообщил о сработавшей в Белгородской области ПВО

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Российские системы ПВО сбили два снаряда над Белгородским районом и Шебекинским городским округом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу», — написал он.

До этого о срабатывании системы ПВО Гладков сообщал 23 января. Тогда ракету сбили над селом Казинка.

«Пострадавших и разрушений нет, обломки упали в поле», — сообщил тогда губернатор.За день до этого система ПВО работала над Белгородом и Белгородским районом. Тогда тоже никто не пострадал.

В тот же день в области под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе. Взрывная волна выбила стекла двух частных домов, были повреждены линии электропередачи.

28 января «РИА Новости» сообщило, что российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), расположенную в зоне военной операции на Украине, усилят комплексами «Панцирь-СМ».



По словам собеседника агентства, зенитные ракетно-пушечные комплексы новейшей модификации позволят на существенно большей дальности поражать цели, например беспилотники и реактивные снаряды, в том числе из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.