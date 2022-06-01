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Гинцбург сообщил о начале испытаний «Спутника М» на детях 6-11 лет

Вакцинация детей 6-11 лет от коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований начнется 9-10 июня. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В стационар для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями, это на три дня, 6-7 июня, значит, введение планируется 9-10 июня», — пояснил Гинцбург.

Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В ноябре прошлого года Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, испытания которой ученые проводили с июля на базе 12 детских медучреждений Москвы. Вакцина создана на основе классического «Спутника V», применяемого для взрослых, однако его дозировка уменьшена в пять раз. Препарат состоит из двух компонентов, их необходимо вводить с интервалом в 21 день. Вакцинация подростков в Москве началась 31 января.

Одновременно с этим центр продолжал разработку вакцины для детей от 6 до 11 лет. В конце января Гинцбург объявил, что уже в феврале в России начнется отбор детей в возрасте 6–11 лет для исследования вакцины. Ученый отмечал, что центр им. Гамалеи не обнаружил в Москве детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом, поэтому детей без антител к COVID-19 для испытаний вакцины начнут искать «где-нибудь подальше от Москвы».

Теги
Александр Гинцбург вакцинация от COVID-19 Дети
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