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«Известия» сообщили, что Adobe разрешила скачивать программы в России

«Известия»: Adobe вновь разрешила скачивание своих программ в России
Adobe запретила установку своих продуктов в марте прошлого года. Теперь программы вновь можно скачать, но новые пользователи смогут воспользоваться лишь пробными версиями, оформление лицензии по-прежнему недоступно
Adobe ADBE $363,42 -1,9% Купить
Фото: Robert Schmiegelt / Geisler-Fotopr / Global Look Press
Фото: Robert Schmiegelt / Geisler-Fotopr / Global Look Press

Американская компания Adobe вновь разрешила пользователям в России скачивать свои программы, выяснили «Известия».

Сайт, с которого можно загрузить программы Adobe, — в их числе Photoshop и Premier — снова доступен в России, хотя ранее там было сообщение «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Корреспондент «Известий» смог скачать программы Adobe для различных операционных систем — и Windows, и MacOS.

Adobe основана в 1982 году. Среди ее продуктов фоторедактор Adobe Photoshop, графический редактор Adobe Illustrator, видеоредактор Adobe Premier, программа для верстки Adobe Indesign и другие. Ей принадлежат права на форматы PDF и TTF.

Однако скачивание доступно только для пользователей, которые уже ранее приобретали софт Adobe. Новые клиенты смогут воспользоваться только бесплатными версиями, которые работают в течение месяца — купить лицензию на программы по-прежнему нельзя.

В начале марта прошлого года Adobe, как и многие другие зарубежные компании, приняла решение приостановить свою деятельность в России. Она прекратила продажу своих продуктов и предоставление услуг, а также закрыла доступ к ряду сервисов (Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud) для российских СМИ, подконтрольных государству. Список этих изданий не уточнялся.

Тогда еще одна компания, специализирующаяся на софте для разработки интерфейсов, Figma, также приостановила продажи в России. В сентябре стало известно, что Adobe купит Figma за $20 млрд, и она станет подразделением Adobe.

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