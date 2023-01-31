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Заместитель Лаврова второй раз за два дня встретился с новым послом США

Замглавы МИД России Рябков второй раз за два дня встретился с послом США Трейси
Сергей Рябков и&nbsp;Линн Трейси
Сергей Рябков и Линн Трейси (Фото: Посольство США в России)

В Москве прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и нового посла США Линн Трейси, сообщение о встрече опубликовано на сайте МИД России.

«В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями», — сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Предыдущая встреча двух дипломатов состоялась накануне, 30 января 2023 года: Линн Трейси посетила здание МИДа на Смоленской площади в Москве, чтобы вручить Рябкову копии верительных грамот.

Она пробыла в МИДе около получаса и покинула здание, не ответив на вопросы журналистов. После вручения копий верительных грамот Трейси де-факто стала исполнять обязанности посла США в России.

В России Трейси работала несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата. В интервью пермскому изданию «Новый компаньон» она вспоминала, что именно годы в России побудили ее пойти на дипломатическую службу. «В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!» — объяснила Трейси.

В 2014–2017 годах она снова работала в посольстве в Москве — заместителем посла. А после этого она стала главным советником по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

Линн Трейси стала первой женщиной — послом США в России за всю историю дипломатических взаимоотношений двух стран.

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В сентябре 2022 года МИД сообщил, что Москва и Вашингтон обменялись данными о числе ракет, пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

По этим данным:

  • развернутых межбаллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков у России — 540, у США — 659;
  • боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, у России — 1549, у США — 1420;
  • развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков у России — 759, у США — 800.
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