Заместитель Лаврова второй раз за два дня встретился с новым послом США

В Москве прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и нового посла США Линн Трейси, сообщение о встрече опубликовано на сайте МИД России.

«В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями», — сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Предыдущая встреча двух дипломатов состоялась накануне, 30 января 2023 года: Линн Трейси посетила здание МИДа на Смоленской площади в Москве, чтобы вручить Рябкову копии верительных грамот.

Она пробыла в МИДе около получаса и покинула здание, не ответив на вопросы журналистов. После вручения копий верительных грамот Трейси де-факто стала исполнять обязанности посла США в России.

В России Трейси работала несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата. В интервью пермскому изданию «Новый компаньон» она вспоминала, что именно годы в России побудили ее пойти на дипломатическую службу. «В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!» — объяснила Трейси.



В 2014–2017 годах она снова работала в посольстве в Москве — заместителем посла. А после этого она стала главным советником по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.