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Новый посол США впервые в этой должности посетила МИД России

Новый посол США покинула здание МИД России после вручения верительной грамоты
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Новый посол США в России Линн Трейси впервые посетила МИД России, где она вручала копии верительных грамот. Она пробыла в здании МИДа около получаса, передает корреспондент «РИА Новости».

После этого она де-факто приступила к исполнению обязанностей посла. Трейси стала первой женщиной, возглавившей посольство США за всю историю отношений с Россией.

У здания ее встретили протестующие с антиамериканскими лозунгами. Посол никак на них не отреагировала, уточняет агентство.

После выхода из здания Трейси отказалась от общения с журналистами.

Линн Трейси прибыла в Москву на прошлой неделе. До этого она возглавляла диппредставительство США в Армении. Как рассказал представитель Госдепа Нед Прайс, на своем посту Трейси будет добиваться расширения числа сотрудников посольства и возобновления выдачи виз.

В России Трейси работала несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата. В интервью пермскому изданию «Новый компаньон» она вспоминала, что именно годы в России побудили ее пойти на дипломатическую службу. «В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!» — объяснила Трейси.

В 2014–2017 годах она снова работала в посольстве в Москве — заместителем посла. А после этого стала главным советником по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

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США Посольство США посол МИД «РИА Новости»
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