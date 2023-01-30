Новый посол США впервые в этой должности посетила МИД России

Линн Трейси (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Новый посол США в России Линн Трейси впервые посетила МИД России, где она вручала копии верительных грамот. Она пробыла в здании МИДа около получаса, передает корреспондент «РИА Новости».

После этого она де-факто приступила к исполнению обязанностей посла. Трейси стала первой женщиной, возглавившей посольство США за всю историю отношений с Россией.

У здания ее встретили протестующие с антиамериканскими лозунгами. Посол никак на них не отреагировала, уточняет агентство.

После выхода из здания Трейси отказалась от общения с журналистами.

Линн Трейси прибыла в Москву на прошлой неделе. До этого она возглавляла диппредставительство США в Армении. Как рассказал представитель Госдепа Нед Прайс, на своем посту Трейси будет добиваться расширения числа сотрудников посольства и возобновления выдачи виз.