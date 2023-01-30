Новый посол США впервые в этой должности посетила МИД России
Новый посол США в России Линн Трейси впервые посетила МИД России, где она вручала копии верительных грамот. Она пробыла в здании МИДа около получаса, передает корреспондент «РИА Новости».
После этого она де-факто приступила к исполнению обязанностей посла. Трейси стала первой женщиной, возглавившей посольство США за всю историю отношений с Россией.
У здания ее встретили протестующие с антиамериканскими лозунгами. Посол никак на них не отреагировала, уточняет агентство.
После выхода из здания Трейси отказалась от общения с журналистами.
Линн Трейси прибыла в Москву на прошлой неделе. До этого она возглавляла диппредставительство США в Армении. Как рассказал представитель Госдепа Нед Прайс, на своем посту Трейси будет добиваться расширения числа сотрудников посольства и возобновления выдачи виз.
В России Трейси работала несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата. В интервью пермскому изданию «Новый компаньон» она вспоминала, что именно годы в России побудили ее пойти на дипломатическую службу. «В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!» — объяснила Трейси.
В 2014–2017 годах она снова работала в посольстве в Москве — заместителем посла. А после этого стала главным советником по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.