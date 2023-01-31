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Nournews узнал о возможном изменении позиции Ирана из-за слов Подоляка
Nournews: Иран может изменить свою позицию по конфликту на Украине из-за слов Подоляка
Иран может изменить свою позицию по конфликту на Украине из-за слов советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в Исфахане, передает издание Nournews со ссылкой на информированного иранского чиновника.
«Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может быть основания для изучения изменения позиции Исламской Республики Иран относительно [боевых действий] на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства», — заявил собеседник издания.
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