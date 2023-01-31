При взрыве в мечети в Пакистане погибли 59 человек и пострадали еще 157

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло почти до 60

Число погибших при взрыве в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана выросло до 59 человек, еще 157 человек пострадали, сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя местной больницы. Среди погибших 27 человек были сотрудниками полиции, передает Reuters.

По данным правоохранительных органов, внутри мечети проводится спасательная операция, поскольку несколько человек находятся под обломками.

«В больницах по всему городу введено чрезвычайное положение, и раненым предоставляются лучшие медицинские услуги», — сообщил газете высокопоставленный чиновник.

Взрыв в мечети в Пешаваре произошел 30 января. В этот момент в здании находились около 400 человек, сообщил Reuters начальник полиции Пешавара Иджаз Хан. По данным полиции, один из находившихся в мечети людей подорвал себя, когда люди выстроились в очередь для молитвы. Министр планирования Пакистана Ахсан Икбал в своем Twitter назвал случившееся «худшим актом терроризма».