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В Джакарте после пожара обрушился купол мечети Исламского центра. Видео

Пожар возник во время ремонта в мечети. Погибших и пострадавших нет

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В Джакарте после пожара обрушился купол Большой мечети исламского центра, передает TribunNews.

Возгорание произошло во время ремонта в мечети, сообщают местные власти. Благодаря тому, что для прихожан на время ремонта она была закрыта, жертв удалось избежать. Четверо рабочих, занимавшихся ремонтом на куполе, не пострадали. По данным полиции, стройматериалы, использовавшиеся во время ремонта, загорелись от искры, вылетевшей из горелки. Огонь рабочие попытались потушить своими силами, но им это не удалось.

Справиться с пожаром до сих пор не удалось.

Джакартский исламский центр был построен на месте «квартала красных фонарей» столицы Индонезии. Строительство началось в 2007 году.

Теги
Индонезия Джакарта мечеть Пожар
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