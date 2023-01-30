Клишас назвал предложенных Путиным кандидатов в прокуроры

Андрей Клишас: в Совфеде обсудят кандидатов на посты прокуроров 31 января

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Профильные комитеты Совфеда на совместном заседании во вторник, 31 января, обсудят кандидатов на посты восточно-сибирского транспортного прокурора и военного прокурора Восточного военного округа.

Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

«31 января 2023 года на совместном заседании комитетов Совета Федерации планируется рассмотреть представленные президентом России кандидатуры», — написал Клишас.

По словам сенатора, для назначения на должность восточно-сибирского транспортного прокурора рассмотрят кандидатуру Дениса Авдеева, для назначения на должность военного прокурора Восточного военного округа — Александра Рогачикова.

Сейчас Денис Авдеев занимает должность первого заместителя приволжского транспортного прокурора, а Александр Рогачиков является военным прокурором Тихоокеанского флота.

Президент Владимир Путин 29 декабря подписал указ о назначении прокуроров в четыре новых субъекта. В ЛНР прокурором назначен Глеб Михайлов, в Запорожской области — Кирилл Осипчук, в Херсонской области — Андрей Петров, в ДНР — Андрей Спивак. Этим же указом Спиваку был присвоен классный чин госсоветника юстиции 2-го класса.

Все прокуроры назначены на пять лет, их кандидатуры также были согласованы Советом Федерации.