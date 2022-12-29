Путин назначил прокуроров новых регионов России

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях назначены прокуроры, трое из них до этого работали в других регионах

Владимир Путин подписал указ о назначении на должности прокуроров в четырех новых регионах России.

В ЛНР прокурором назначен Глеб Михайлов.

Михайлов ранее занимал должность заместителя прокурора Дагестана, указывает «Новое дело». По данным «Аргументы и факты — Дагестан», до получения должности в надзорном ведомстве он работал в управлениях Следственного комитета по Мурманской области и Чечне.

В Запорожской области — Кирилл Осипчук.

Осипчук в 2002–2021 годах работал в прокуратуре Хабаровского края, весной 2021 года он был назначен первым заместителем прокурора Ростовской области.

В Херсонской области — Андрей Петров.

Петров занимал различные должности в прокуратурах Чечни, Саратовской, Костромской и Свердловской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2019 года он работал заместителем прокурора Кировской области.

В ДНР — Андрей Спивак. Этим же указом ему присвоен классный чин госсоветника юстиции 2-го класса.

Спивак возглавлял прокуратуру ДНР с 2018 года, до этого был заместителем прокурора.

Все прокуроры назначены на пятилетний срок.

20 декабря в Совете Федерации появились сенаторы от новых регионов. Каждый регион выдвигает по двух членов СФ: от исполнительной власти и от представительного органа (заксобрания). Так, сенатором от ДНР, представляющим исполнительные органы власти, стала Наталья Никонорова, экс-глава МИД республики, а от Народного совета — Александр Ананченко, который возглавлял правительство ДНР с конца 2018-го.