Ирландская Ryanair заявила о планах вернуться на Украину после окончания конфликта

Авиакомпания Ryanair заявила о подготовке к возвращению на Украину

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Ирландский лоукостер Ryanair продолжает нанимать пилотов и бортпроводников с Украины, чтобы быть готовым вернуться в страну после окончания военного конфликта с Россией. Об этом заявил исполнительный директор компании Майкл О'Лири, передает Reuters.

«Мы нанимаем довольно большое количество пилотов и бортпроводников с Украины специально для того, чтобы мы могли <...> восстановить базы на Украине, если и когда это будет безопасно», — передает агентство слова О'Лири.

В конце января прошлого года Майкл О'Лири заявлял, что компания разместит на Украине до 20 самолетов в течение следующих нескольких лет, если на территории не начнутся военные действия и местные аэропорты предложат достаточно привлекательные условия.

Ryanair приостановила полеты на Украину после того, как украинские власти закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов после начала спецоперации в стране. Тогда перевозчик заявил, что возобновит полеты, как только это станет безопасным.

22 января один из самолетов Ryanair — Boeing 737, который летел из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту Элефтериос Венизелос после сообщения о бомбе. Из-за угрозы взрыва самолет сопровождали истребители F-16, а в аэропорт направили спецназ.