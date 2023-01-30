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Санкции не помешают Olympus вести медицинский бизнес в России

Olympus: новый пакет японских санкций не повлияет на работу компании в России
Фото: olympus-europa.com
Фото: olympus-europa.com

Новый пакет японских санкций не повлияет на дальнейшее ведение медицинского бизнеса российского подразделения Olympus. Об этом РБК заявили в пресс-службе российского офиса компании.

«Компания Olympus получила официальное подтверждение от штаб-квартиры, что новый пакет санкций не повлияет на дальнейшее ведение медицинского бизнеса российского подразделения Olympus на территории России», — говорится в сообщении.

Компания Olympus занимается разработкой и производством микроскопов, промышленных тест-систем эндоскопов и профессиональных систем медицинской визуализации. Также компания занимается производством фотоаппаратов, биноклей и аудиосистем.

В конце января власти Японии объявили о новом пакете санкций против России. С 3 февраля запрещен экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Также запрещен ввоз в Россию радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, против Москвы действует свыше 13,5 тыс. санкций.

Теги
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