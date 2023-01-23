Альфа-банк и «Сбер» выпустят платежные стикеры для оплаты смартфоном

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Администрация Новой Каховки сообщила о массированном артобстреле Политика, 11:01
Власти продлили отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний Экономика, 10:59
Механизм «постоянных» кредитных каникул запустят для россиян с марта Общество, 10:50
Рублев вторым из россиян вышел в четвертьфинал Australian Open Спорт, 10:48
Появились кадры со съемок «Вечернего Урганта». Оказалось, что это фейк Life, 10:47
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 10:40
Альфа-банк и «Сбер» выпустят платежные стикеры для оплаты смартфоном Финансы, 10:30
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Потанин призвал «не гнать» и не дискриминировать уехавших из России Политика, 10:30
В ЕС призвали «дать импульс» обсуждению судьбы замороженных активов ЦБ Политика, 10:29
Сын Цзю проведет бой за чемпионский титул 12 марта Спорт, 10:21
Минобороны начало строительство водовода из Ростовской области в Донбасс Общество, 10:21
Какое меню в ресторане будет стабильно привлекать посетителей РБК и Черкизово, 10:16
Акции «Норникеля» упали на 4% на фоне планов по сокращению дивидендов Инвестиции, 10:16
Аналитики сообщили о росте в 1,5 раза предложения жилья в Москве Недвижимость, 10:15
Война санкций ,  
0 

Альфа-банк и «Сбер» выпустят платежные стикеры для оплаты смартфоном

«Сбер» и Альфа-банк выпустят платежные стикеры для оплаты смартфоном вместо Apple Pay
Платежные стикеры, предназначенные для оплаты в «одно касание» со смартфона, призваны заменить бесконтактную оплату, недоступною для владельцев iPhone в России после ухода Visa и MasterCard
Фото: AlfaBank / Telegram
Фото: AlfaBank / Telegram

Альфа-банк и «Сбер» объявили о запуске платежных стикеров, которые призваны заменить сервисы бесконтактной оплаты смартфонами, которые стали недоступны россиянам после ухода из страны Visa и MasterCard.

«Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно», — говорится в сообщении Сбера, поступившем в РБК. По словам первого заместителя главы правления банка Кирилла Царёва, это «почти аналог банковской карты, но более компактный».

Он выглядит как уменьшенная банковская карта без номера и подтверждающего операции CVC-кода, однако в несколько раз меньше. «Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна», — говорится в сообщении банка.

Массовое тестирование технологии «Сбер» намерен запустить в начале февраля, для 100 тыс. клиентов банка, которые примут в нем участие, оно будет бесплатным. После этого банк примет решение о внедрении таких стикеров в эксплуатацию.

О планах раздавать платежные стикеры объявил и Альфа-банк. «Пока другие банки только обещают, мы уже доставляем платежные стикеры для смартфонов. Стикерами можно платить вместо Apple Pay», — говорится в сообщении банка в Telegram. В пресс-службе банка РБК подтвердили, что это не тестирование, а запуск услуги для клиентов. Однако при переходе по ссылке для заказа стикера, клиентам банка выдается рекомендация обратиться в отделение, убедился корреспондент РБК. РБК обратился за комментарием в пресс-службу банка.

В середине декабря о запуске технологии платежных стикеров объявил Тинькофф-банк. Тогда, согласно сообщению пресс-службы банка, такой способ оплаты тестировали сотрудники банка. Выпуск стикера будет стоить клиентам 700 руб., банк обещал запустить в январе 2023 года.

Читайте на РБК Pro
Неизвестные инвесторы скупают запасы золота. Что происходит на рынке
Касперский — о курении: «Демонстрация отсутствия силы воли»
Насколько ужасным будет 2023 год для инвесторов — The Economist
Глава Etsy Джош Сильверман: «За первые недели я уволил каждого пятого»

После начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны Запада платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России. Из-за санкций выпущенные в России карты не принимаются за границей, в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay. В связи с этим свою долю на рынке кратно увеличила Национальная система платежных карт (НСПК), которая стала единственным оператором банковских карт в России.

В декабре 2022 года НСПК обязала банки обеспечить прием нового способа оплаты до конца апреля 2023 года. Согласно техническому бюллетеню, с 25 апреля следующего года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир», а с 25 октября — в 85% POS-терминалов. Это новый способ оплаты картой «Мир» с помощью смартфона.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
платежный сервис Альфа-Банк Сбербанк стикеры
Материалы по теме
«Тинькофф» выпустил платежный стикер для оплаты телефоном
Технологии и медиа
Число магазинов с оплатой по QR резко выросло с уходом Visa и Mastercard
Финансы
НСПК обязала банки внедрить новый способ оплаты телефоном без «МирPay»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter