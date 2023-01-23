Альфа-банк и «Сбер» выпустят платежные стикеры для оплаты смартфоном

Платежные стикеры, предназначенные для оплаты в «одно касание» со смартфона, призваны заменить бесконтактную оплату, недоступною для владельцев iPhone в России после ухода Visa и MasterCard

Фото: AlfaBank / Telegram

Альфа-банк и «Сбер» объявили о запуске платежных стикеров, которые призваны заменить сервисы бесконтактной оплаты смартфонами, которые стали недоступны россиянам после ухода из страны Visa и MasterCard.

«Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно», — говорится в сообщении Сбера, поступившем в РБК. По словам первого заместителя главы правления банка Кирилла Царёва, это «почти аналог банковской карты, но более компактный».

Он выглядит как уменьшенная банковская карта без номера и подтверждающего операции CVC-кода, однако в несколько раз меньше. «Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна», — говорится в сообщении банка.

Массовое тестирование технологии «Сбер» намерен запустить в начале февраля, для 100 тыс. клиентов банка, которые примут в нем участие, оно будет бесплатным. После этого банк примет решение о внедрении таких стикеров в эксплуатацию.

О планах раздавать платежные стикеры объявил и Альфа-банк. «Пока другие банки только обещают, мы уже доставляем платежные стикеры для смартфонов. Стикерами можно платить вместо Apple Pay», — говорится в сообщении банка в Telegram. В пресс-службе банка РБК подтвердили, что это не тестирование, а запуск услуги для клиентов. Однако при переходе по ссылке для заказа стикера, клиентам банка выдается рекомендация обратиться в отделение, убедился корреспондент РБК. РБК обратился за комментарием в пресс-службу банка.

В середине декабря о запуске технологии платежных стикеров объявил Тинькофф-банк. Тогда, согласно сообщению пресс-службы банка, такой способ оплаты тестировали сотрудники банка. Выпуск стикера будет стоить клиентам 700 руб., банк обещал запустить в январе 2023 года.

После начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны Запада платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России. Из-за санкций выпущенные в России карты не принимаются за границей, в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay. В связи с этим свою долю на рынке кратно увеличила Национальная система платежных карт (НСПК), которая стала единственным оператором банковских карт в России.

В декабре 2022 года НСПК обязала банки обеспечить прием нового способа оплаты до конца апреля 2023 года. Согласно техническому бюллетеню, с 25 апреля следующего года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир», а с 25 октября — в 85% POS-терминалов. Это новый способ оплаты картой «Мир» с помощью смартфона.