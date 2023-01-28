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Пандемия коронавируса ,  
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Во Франции отменят обязательный карантин для людей с COVID

Минздрав Франции отменит обязательный карантин для людей с COVID с 1 февраля

Во Франции с 1 февраля отменяется обязательный карантин для людей, у которых диагностировали COVID-19. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

«С 1 февраля <...> систематическая изоляция лиц с положительным результатом теста на COVID-19 и проведение теста на второй день после уведомления о контакте с больным для тех, у кого отсутствуют симптомы, больше не требуются», — говорится в заявлении ведомства.

Также с 1 февраля прекратится обязательное использование платформы SI-DEP, которая записывала результаты тестов — вносить результаты скрининга можно будет только с согласия пациентов. В Минздраве отметили, что система будет активной до 30 июня. С 31 января будет прекращена услуга медстрахования «Contact Covid», которая предупреждала людей о выявлении коронавируса у тех, с кем они недавно общались. Услуга была запущена в 2020 году, чтобы ограничить распространение заболевания.

Изменения в политике борьбы с коронавирусом связаны с «благоприятной эпидемической обстановкой» и медленным распространением заболевания в стране и за ее пределами. В Минздраве отметили, что на подобные послабления пошли и в других европейских государствах. Эти шаги сделаны, чтобы создать общую стратегию борьбы с острыми зимними респираторными инфекциями — как с COVID-19, так и с гриппом и бронхиолитом, к 2024 году.

По данным университета Джона Хопкинса, отслеживающего количество заболевших коронавирусом по всему миру, за 27 января во Франции зарегистрировано 4 681 новый случай заражения.

Теги
Франция COVID-19 карантин
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