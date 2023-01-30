Песков заявил об отсутствии контактов с НАТО по предотвращению конфликта

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Россия и НАТО не общаются на тему предотвращения прямого столкновения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление в Североатлантическом альянсе о готовности к конфронтации с Москвой.

«В настоящий момент о каких-то таких контактах говорить весьма затруднительно», — отметил он. По словам представителя главы государства, НАТО «прекратило любые субстантивные контакты» с Москвой.

28 января председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что блок готов к конфронтации с Россией. Он напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс решил укрепить свой восточный фланг. Бауэр назвал это «важным сигналом русским».

Он подчеркнул, что вооруженное противостояние России и НАТО возможно независимо от исхода специальной военной операции на Украине. «Несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции», — пояснил адмирал.

Бауэр добавил, что конфликт России и Запада не ограничивается только Украиной. «Это про возвращение к Советскому Союзу», — подчеркнул он.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии угрозы для стран НАТО со стороны Москвы. По его словам, Вашингтон не видит никаких указаний на то, что Россия планирует удары по территории НАТО.

В Кремле летом 2022 года заявили, что Минобороны России разрабатывает планы по укреплению западных границ страны в ответ на усиление Североатлантического альянса на восточном фланге.