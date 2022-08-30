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Как россияне будут отдыхать в 2023 году. Календарь

Правительство России определило, как россияне будут отдыхать в 2023 году. Полный производственный календарь 2023 года — в материале РБК

Новогодние каникулы

Каникулы начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Как отдыхаем в феврале

23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на четверг. Следующая за ним пятница объявлена нерабочим днем. Таким образом, выходные продлятся четыре дня — с 23 по 26 февраля.

Как отдыхаем в марте

8 Марта выпадает на среду — выходным будет только этот день.

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Как отдыхаем в майские праздники

1 мая выпадает на понедельник, поэтому первый блок майских праздников — выходные в честь Праздника Весны и Труда — пройдет с 29 апреля по 1 мая. А второй, приуроченный ко Дню Победы, — с 6 по 9 мая.

Как отдыхаем в июне

День России в 2023 году придется на понедельник, россияне будут отдыхать с 10 по 12 июня.

Как отдыхаем в ноябре

Ноябрьские праздники в 2022 году продлятся с 4 по 6 ноября — с субботы по понедельник.

Теги
праздники новогодние праздники майские праздники правительство
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