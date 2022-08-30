Как россияне будут отдыхать в 2023 году. Календарь
Новогодние каникулы
Каникулы начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
Как отдыхаем в феврале
23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на четверг. Следующая за ним пятница объявлена нерабочим днем. Таким образом, выходные продлятся четыре дня — с 23 по 26 февраля.
Как отдыхаем в марте
8 Марта выпадает на среду — выходным будет только этот день.
Как отдыхаем в майские праздники
1 мая выпадает на понедельник, поэтому первый блок майских праздников — выходные в честь Праздника Весны и Труда — пройдет с 29 апреля по 1 мая. А второй, приуроченный ко Дню Победы, — с 6 по 9 мая.
Как отдыхаем в июне
День России в 2023 году придется на понедельник, россияне будут отдыхать с 10 по 12 июня.
Как отдыхаем в ноябре
Ноябрьские праздники в 2022 году продлятся с 4 по 6 ноября — с субботы по понедельник.