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Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле села

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле села Безлюдовка пострадали два человека
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Безлюдовка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией», — написал он. На место выехали медицинские и оперативные службы.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Так, 29 января под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Никто не пострадал, взрывная волна выбила стекла в одном частном доме.

24 января на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор заявил, что с начала военного конфликта на Украине и обстрелов в Белгородской области погибли 25 мирных жителей, еще 96 получили ранения.

В регионе действует режим среднего уровня реагирования и желтый уровень террористической опасности.

Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле села
Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле села

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Белогородская область Вячеслав Гладков ВСУ обстрел
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