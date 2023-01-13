WSJ узнала о намерении администрации Байдена продать Турции F-16
Администрация президента США Джо Байдена намерена попросить у Конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16 на сумму $20 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.
По словам источников газеты, Вашингтон намерен продать Анкаре 40 новых самолетов и комплекты для ремонта 79 уже имеющихся у Турции F-16, а также более 900 ракет класса «воздух — воздух» и 800 бомб.
Одновременно с этим администрация Байдена готовится получить от Конгресса разрешение на продажу Греции реактивных истребителей F-35. Греческое правительство в 2022 году запросило минимум 30 таких самолетов.
Решение Конгресса относительно Турции зависит от того, одобрит ли она вступление Швеции и Финляндии в НАТО, отмечает WSJ. Анкара заблокировала заявки двух стран из-за предоставления убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической.
Турция изначально была участником американской программы производства F-35, но ее исключили после одобрения турецким президентом Реджепом Эрдоганом покупки российской системы ПВО С-400. В качестве компенсации за инвестиции Вашингтон предложил Анкаре получить F-16, процесс закупки начался осенью 2021 года.
F-16 Fighting Falcon — многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, разработанный в 1974 году. Последние из таких самолетов были переданы ВВС США в 2005-м. Модернизированные F-16 продолжали производить на экспорт и спустя более десяти лет после этого.
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Армении в 2020 году заявляли, что в конфликте в регионе Азербайджан использовал турецкий F-16. Как заявили в армянском Минобороны, истребитель, который вылетел с аэродрома азербайджанского города Гянджа для прикрытия действий азербайджанской авиации и беспилотников, сбил штурмовик ВВС Армении Су-25, в результате чего пилот армянского самолета погиб. Турция и Азербайджан это отрицали.