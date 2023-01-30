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Российская система предупреждения столкновений самолетов прошла испытания

Разработчик: в России завершились испытания системы предупреждения столкновений самолетов

Первая российская система предупреждения столкновений самолетов прошла наземные и летные испытания. Об этом сообщил Институт авиационного приборостроения «Навигатор» (АО «Навигатор»), который разрабатывает систему, передает ТАСС.

«Разработанная АО «Навигатор» система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для гражданских воздушных судов завершила наземные и летные проверки с положительным результатом» — сказано в сообщении организации.

Там пояснили, что для проверки специалисты произвели несколько десятков полетов. В воздухе система отправляла экипажам воздушных судов предупреждения и рекомендации по маневрам, отметили в институте. После этого соответствующие сигналы поступают на автопилот.

Систему можно будет устанавливать на все гражданские самолеты вместо импортного оборудования, пояснил гендиректор АО «Навигатор» Сергей Бабуров. Ранее, по его словам, на все самолеты устанавливали систему TCAS американской компании Collins.

Сейчас сотрудники института оформляют свидетельство о годности комплектующего изделия, заключил Бабуров.

Впервые СПСВ представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском в июле 2021 года. В мае 2022 года Бабуров отчитался о завершении ее разработки.

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Институт Авиационного приборостроения «Навигатор» — единственный в России разработчик и производитель бортового оборудования навигации и посадки. Созданной на предприятии авионикой оборудованы все типы российских воздушных судов, говорится на его сайте.

Теги
самолет гражданская авиация
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