В Шереметьево сел грузовой борт из-за отказа навигационного оборудования

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Грузовой самолет Ту-204 совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево после того, как на борту сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. О посадке борта также пишет «РИА Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб.

По предварительной версии, на борту произошел отказ аэронавигационного оборудования. Посадка прошла в штатном режиме.

Самолет выполнял рейс из немецкого Лейпцига. «Ту-204 из Лейпцига совершил штатную посадку по приборам», — рассказал источник ТАСС.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево РБК рекомендовали обратиться за комментарием к авиакомпании.