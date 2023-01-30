В Краснодарском крае полицейский сбил 60-летнего мужчину и скрылся

В городе Усть-Лабинск в Краснодарском крае сотрудник полиции сбил 60-летнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся, сообщает портал 93.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Авария произошла 28 января на улице Вольной около 23:00 по местному времени. Водитель автомобиля Kia Rio сбил 60-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, сообщили в Госавтоинспекции. Пешеход, по информации ведомства, получил травмы, его доставили в больницу.

«Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку», — сообщили порталу в пресс-службе МВД.

Полиция начала проверку по факту произошедшего по ст. 12.24 (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), уточнили в ведомстве. По первой статье грозит штраф до 25 тыс. руб. и запрет управлять автомобилем на срок до двух лет. По второй предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму до 30 тыс. руб. и запрета водить машину на такой же срок.

В июне 2022 года в Сахалинской области сотрудник полиции наехал на своем автомобиле на двух женщин, одна из которых позже умерла. Авария произошла ночью на автодороге Южно-Сахалинск — Оха, в момент столкновения женщины шли по дороге во встречном направлении. Как уточняли в СК, полицейский находился не при исполнении должностных обязанностей. Sakhalin.info со ссылкой на областное управление ГИБДД писал, что полицейский был пьян. После аварии СК завел уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).