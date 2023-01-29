В Екатеринбурге 20-летняя девушка выехала на тротуар и сбила четырех пешеходов

В Екатеринбурге автомобиль наехал на тротуар и сбил четырех пешеходов

Фото: МВД РФ

В Екатеринбурге водитель автомобиля Chevrolet Aveo, пытаясь избежать столкновения, въехал на тротуар и сбил четырех пешеходов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло 28 января в 22:00 (20:00 мск). По данным ведомства, водитель Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, «уходя от столкновения с автомашиной, заканчивающей поворот налево, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов».

В результате пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний — 17-летний молодой человек, с различными травмами пострадавших госпитализировали.

Сотрудники ГАИ выяснили, что за рулем автомобиля находилась 20-летняя девушка со стажем вождения один год. «Девушка пояснила, что ехала из дома и торопилась забрать свою дочь от подруги. Решила, что успеет проехать перекресток, но выехала на запрещающий сигнал светофора», — добавили в ведомстве.

18 января в Санкт-Петербурге водитель Nissan Almera наехал на пешеходов и скрылся с места аварии. ДТП произошло в районе площади Восстания, машина подъехала к пешеходному переходу и сбила как минимум трех пешеходов. Некоторые из них смогли сами покинуть место аварии, однако позже одна женщина обратилась в больницу.

Позже сотрудники Госавтоинспекции нашли автомобиль и задержали 42-летнего водителя, на него составили протоколы по ч. 2 ст. 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).