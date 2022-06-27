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Общество ,  

На Сахалине полицейский насмерть сбил женщину

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Сахалинской области на автодороге Южно-Сахалинск — Оха сотрудник полиции наехал на своем автомобиле на двух женщин, одна из которых позже умерла, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, ДТП произошло в ночное время суток на неосвещаемом участке дороги, две 30-летние женщины шли по дороге во встречном направлении, когда на них наехала машина полицейского. Уточняется, что в момент аварии сотрудник полиции находился не при исполнении служебных обязанностей.

«В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин получила телесные повреждения, повлекшие ее смерть», — говорится в сообщении.

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Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Авария произошла в Ногликском районе, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на автомобиле Toyota Mark X, пишет Sakhalin.info со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Управление МВД по Сахалинской области начало служебную проверку, полицейского собираются уволить из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, передает«МК-Сахалин».

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Теги
Сахалинская область ДТП полицейский Следственный комитет

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