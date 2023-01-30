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Associated Press извинилось за совет не употреблять фразу «the French»

Associated Press извинилось за рекомендацию авторам не употреблять фразу «the French»

Агентство Associated Press извинилось за рекомендацию авторам не употреблять артикль «the» в формулировке «the French» (французы). Об этом агентство сообщило в аккаунте Twitter, где публикуются рекомендации для журналистов касательно стиля статей.

Ранее, 27 января, агентство опубликовало твит, в котором рекомендовало отказаться от артикля в формулировках «the disabled, the poor» (инвалиды, бедные) и «the French» (французы»), передает BBC. Подобные формулировки агентство назвало «дегуманизирующими» и слишком общими. Вместо этого авторам посоветовали использовать обороты типа «люди с психическими заболеваниями» или «богатые люди».

Пользователи соцсетей раскритиковали твит, отмечает телеканал. Посольство Франции в США в ответ ненадолго изменило название профиля в Twitter на «Embassy of Frenchness in the United States» («Посольство французскости в США»). Сейчас страница называется French Embassy U.S. («французское посольство [в] США»). Представитель посольства Паскаль Конфавре сказал The New York Times, что дипломаты задавались вопросом, «какой будет альтернатива французам».

В этот же день Associated Press опубликовало еще один твит, в которым назвало упоминание французов в предыдущем посте «неуместным».

«Мы не хотели [кого-либо] обидеть. Писать о французах, гражданах Франции и т. д. — это хорошо. Но правила с «the» в отношении любого народа могут звучать бесчеловечно и подразумевать монолит, а не разных людей», — заявили в агентстве.

The — это определенный артикль английского языка. Он не имеет значения и определяет конкретное существительное. Может использоваться для выделения объекта из числа ему подобных или употребляться, если речь идет об объекте, который известен обеим собеседникам. Также используется для выделения уникальных, единственных в своем роде явлений, например, Солнца.

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