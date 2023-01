Associated Press извинилось за совет не употреблять фразу «the French»

Агентство Associated Press извинилось за рекомендацию авторам не употреблять артикль «the» в формулировке «the French» (французы). Об этом агентство сообщило в аккаунте Twitter, где публикуются рекомендации для журналистов касательно стиля статей.

Ранее, 27 января, агентство опубликовало твит, в котором рекомендовало отказаться от артикля в формулировках «the disabled, the poor» (инвалиды, бедные) и «the French» (французы»), передает BBC. Подобные формулировки агентство назвало «дегуманизирующими» и слишком общими. Вместо этого авторам посоветовали использовать обороты типа «люди с психическими заболеваниями» или «богатые люди».

Пользователи соцсетей раскритиковали твит, отмечает телеканал. Посольство Франции в США в ответ ненадолго изменило название профиля в Twitter на «Embassy of Frenchness in the United States» («Посольство французскости в США»). Сейчас страница называется French Embassy U.S. («французское посольство [в] США»). Представитель посольства Паскаль Конфавре сказал The New York Times, что дипломаты задавались вопросом, «какой будет альтернатива французам».

В этот же день Associated Press опубликовало еще один твит, в которым назвало упоминание французов в предыдущем посте «неуместным».

«Мы не хотели [кого-либо] обидеть. Писать о французах, гражданах Франции и т. д. — это хорошо. Но правила с «the» в отношении любого народа могут звучать бесчеловечно и подразумевать монолит, а не разных людей», — заявили в агентстве.