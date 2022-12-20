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Нидерланды извинились за роль в рабовладении

Премьер Нидерландов Рютте извинился за роль государства в рабовладении

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения от имени государства за его роль в рабовладении и последствиях этого явления, выступив в Национальном архиве в Гааге. Его речь опубликована на сайте правительства.

«Это правда, что никто из ныне живущих лично не виноват в рабстве. Но верно и то, что голландское государство, во всех его проявлениях на протяжении всей истории, несет ответственность за ужасные страдания, причиненные порабощенным людям и их потомкам», — сказал Рютте, подчеркнув, что «на протяжении веков голландское государство и его представители» поощряли рабство и извлекали из него выгоду.

Извинения были принесены на фоне пересмотра колониального прошлого страны, а также в преддверии 160-летней годовщины отмены рабства в следующем году.

В XVII веке Нидерланды и территории, находившиеся в колониальной зависимости от них, образовали Нидерландскую колониальную империю. К XVIII веку она включала в себя Гвиану, Индонезию, фактории в Индии, на Цейлоне и острове Формоза, а также другие территории.

В 1660–1670-х годах Нидерланды уступили Великобритании свои владения в Северной Америке, включая современный Нью-Йорк, а в XIX веке отказались в ее пользу также от Цейлона и Капской колонии в Южной Африке.

Работорговля была одним из ключевых факторов экономики государства до июля 1863 года.

Сейчас в состав Нидерландов входят острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море, а также имеющие особый статус (самоуправляемое государственное образование) Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен.

В Нидерландах, как и в других европейских странах, споры о колониальном прошлом и рабстве возобновились после появления в США движения Black Lives Matter в 2020-м. В июле того года ЦБ Нидерландов решил выяснить, была ли связана его деятельность с поддержкой рабства в бывших колониях. Это решение регулятор принял на примере Банка Англии, который решил снять из своего офиса портреты руководителей, связанных с работорговлей.

В январе этого года король Нидерландов Виллем-Александр объявил, что он и другие члены монаршей семьи перестанут использовать традиционную «Золотую карету», изготовленную в XIX веке. Причиной стали изображения, украшающие карету: на рисунке на ее дверцах под названием «Дань из колоний» изображены несколько африканцев и азиатов, преподносящих дары, в том числе какао и сахарный тростник, белой женщине, которая символизирует Нидерланды.

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Виллем-Александр заявил, что «Дань из колоний» оскорбляет чувства большинства людей. Вместе с тем он признал, что отрицать историческое прошлое страны бессмысленно и, запрещая исторические объекты и символы, проблему не решить.

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