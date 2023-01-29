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Эрдоган заявил о доверии и уважении в отношениях Турции с Россией

Президент Турции Эрдоган назвал честными свои отношения с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед молодежью в городе Биледжик, передает телеканал TRT Haber.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», — сказал он.

Ранее, 15 января, на встрече с молодежью в городе Мугла, Эрдоган заявил, что Турция поддерживала отношения с Россией и лично с Путиным, пока «все нападали» на страну. В ноябре он сказал, что считает негативное отношение западных лидеров к Путину неправильным.

«Если вы проявите негативные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин. — РБК) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи притесненным», — отмечал президент Турции.

В 2021 году лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил (состоит в коалиции с правящей Партией справедливости и развития) подарил Эрдогану карту «Тюркского мира», на которой в него были включены почти 20 российских регионов, в том числе Татарстан и Дагестан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не увидел в подарке «ничего зазорного» и заявил, что турецкая сторона стремится поддерживать связи с «соплеменниками».

«И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность», — сказал министр.

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Он добавил, что МИД «нормально» относится к культурологическому сотрудничеству Турции с другими тюркоязычными народами, если речь идет о поддержании языковых традиций, гуманитарном и образовательном обмене.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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