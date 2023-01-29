Песков заявил об отсутствии в графике Путина разговора с Шольцем
В графике президента Владимира Путина нет согласованных разговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока в графике нет согласованных разговоров. Путин был и остается открытым для контактов», — сказал Песков.
Ранее Шольц в интервью газете Tagesspiegel сообщил о своем намерении продолжать диалог с российским президентом. «Я снова буду говорить по телефону с Путиным, потому что нам нужно поговорить друг с другом», — заявил немецкий канцлер. По его словам, их телефонные разговоры не носят невежливого тона, хотя их точки зрения совершенно разные.
«Иногда речь шла и о конкретных вопросах по обмену пленными, вывозу зерна из Украины и о Запорожской АЭС. Но мне важно, чтобы разговоры постоянно возвращались к актуальной теме: как мир выйдет из этой ужасной ситуации? Предпосылка к этому ясна: вывод российских войск», — сказал Шольц в ответ на вопрос, о чем он хочет поговорить с Путиным.
Последний раз лидеры России и Германии созванивались 2 декабря. Канцелярия Шольца сообщила, что во время разговора он призвал президента России найти дипломатическое решение конфликта на Украине, которое «включало бы вывод российских войск». Канцлер также «подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности».
По информации Кремля, Путин во время переговоров объяснил Шольцу причины ударов по объектам на территории Украины. По утверждению президента, обстрелы стали «вынужденной реакцией» России на провокации Киева, в том числе теракт на Крымском мосту.