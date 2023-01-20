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В Сочи произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей

МВД: десять автомобилей столкнулись в Адлерском районе Сочи, один водитель погиб

В Сочи произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей
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В Адлерском районе Сочи столкнулись десять автомобилей, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

«Сегодня около 15 часов на участке дороги в Адлерском районе Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей», — сообщил представитель ведомства, его слова РБК передала пресс-служба.

По данным МВД, водители BMW и Mercedes не выдержали безопасную дистанцию и столкнулись с автомобилями, которые стояли в пробке. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Kia. 56-летнюю пассажирку другого автомобиля Kia госпитализировали.

Массовая авария привела к пробке, сообщается в телеграм-канале ведомства.

20 января в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области пассажирский автобус въехал в дерево, в результате ДТП пострадали 13 человек. По информации местной газеты «Пик», водитель автобуса потерял управление из-за плохого самочувствия. Тяжелых травм у пострадавших нет.

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