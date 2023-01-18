В Санкт-Петербурге автомобиль наехал на людей на переходе у площади Восстания и скрылся

В Петербурге автомобиль въехал в толпу пешеходов у площади Восстания

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В Санкт-Петербурге в районе площади Восстания водитель автомобиля Nissan Almera наехал на людей, которые шли по пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП, сообщается в телеграм-канале пресс-службы местной полиции.

На видео, опубликованном МВД, видно, как автомобиль подъезжает к пешеходному переходу, ненадолго замедляется, а затем сбивает как минимум трех пешеходов. Некоторые из них, по данным ведомства, смогли сами покинуть место аварии, однако позже одна женщина обратилась в больницу.

«В 17:50 сотрудниками Госавтоинспекции Приморского района на пересечении ул. Долгоозерная и Планерная остановлен указанный автомобиль Nissan Almera под управлением 42-летнего гражданина», — говорится в сообщении.

Водителя задержали, в отношении него составили протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Максимальное наказание по этим двум статьям — арест на срок до 15 суток.