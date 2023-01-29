Избранный президент Чехии Петр Павел собрался поехать на Украину

Избранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова намерены посетить Украину. Об этом сообщает местное агентство TASR со ссылкой на телеканал ČT24.

По словам Павла, Чапутова поддержала его идею. Он собирается в воскресенье, 29 января, позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Чапутова приехала поздравить Петра Павла с победой на президентских выборах, которые прошли в середине января — Павел обошел своего оппонента Андрея Бабиша, лидера популистской партии «Акция недовольных граждан».

Зеленский поздравил Павла с избранием. В своем Twitter он на чешском языке написал, что рассчитывает на «тесное личное сотрудничество на благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы».

Петр Павел — генерал чешской армии на пенсии. Он не скрывает свое коммунистическое прошлое и работу на спецслужбы бывшей Чехословакии. За время работы в Вооруженных силах Чехии Павел сделал блестящую карьеру, сперва став начальником Генштаба армии, а затем — председателем Военного комитета НАТО, будучи первым восточноевропейцем на этом посту. Андрей Бабиш признал поражение на выборах.