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Избранный президент Чехии Петр Павел собрался поехать на Украину

Избранный президент Чехии Петр Павел собрался поехать на Украину с президентом Словакии

Избранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова намерены посетить Украину. Об этом сообщает местное агентство TASR со ссылкой на телеканал ČT24.

По словам Павла, Чапутова поддержала его идею. Он собирается в воскресенье, 29 января, позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Чапутова приехала поздравить Петра Павла с победой на президентских выборах, которые прошли в середине января — Павел обошел своего оппонента Андрея Бабиша, лидера популистской партии «Акция недовольных граждан». 

Зеленский поздравил Павла с избранием. В своем Twitter он на чешском языке написал, что рассчитывает на «тесное личное сотрудничество на благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы».

Петр Павел — генерал чешской армии на пенсии. Он не скрывает свое коммунистическое прошлое и работу на спецслужбы бывшей Чехословакии. За время работы в Вооруженных силах Чехии Павел сделал блестящую карьеру, сперва став начальником Генштаба армии, а затем — председателем Военного комитета НАТО, будучи первым восточноевропейцем на этом посту. Андрей Бабиш признал поражение на выборах.

Теги
Петр Павел Владимир Зеленский Словакия Чехия Украина
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