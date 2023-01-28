Бабиш признал поражение на выборах президента Чехии

Андрей Бабиш (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Экс-премьер Чехии и лидер правоцентристского политического движения АНО (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш признал поражение на завершившихся в субботу выборах президента республики и поздравил с победой избранного главой государства отставного генерала Петра Павела. Об этом сообщает телеканал CT24.

«Поздравляю господина Павела с победой на выборах президента Чехии и признаю свое поражение. Хочу пожелать господину Павелу, чтобы он был президентом всех граждан Чехии и боролся за интересы республики», — сказал он.

Петр Павел в своем выступлении после победы заявил, что «не видит победивших и проигравших голосов». Он заявил о победе ценностей правды, достоинства и уважения. «Мы должны убедить всех граждан, что возвращение к этим ценностям поможет нам улучшить качество жизни в этой стране», — сказал он.

Второй тур президентский выборов в Чехии прошел 28 января. Петр Павел набрал на них 57,52% голосов. Бабиш, который до 2021 года занимал пост премьер-министра, набрал 42,47%. Явка составила 70,15%.

Павела уже поздравил с победой премьер Чехии Петр Фиала. «Хорошо, что в Пражском Граде будет президент, который хочет объединить разные мнения и позиции», — сказал он.